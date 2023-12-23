В Екатеринбурге сбежал обвиняемый в насилии над учениками спецшколы подросток

В 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера обвиняются трое учащихся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Подросток, обвиняемый в физическом и сексуальном насилии над учащимися в екатеринбургской спецшколе №124, сбежал из учебного заведения. Информацию подтвердил ТАСС адвокат одного из потерпевших Георгий Краснов.

"Да, правильно - это один из трех подсудимых, который в отличие от двух [других] не под стражей, а под подпиской о невыезде. Он находился не в изоляторе, а в школе. <…> Пока он не обнаружен, понять реальной причины, почему он решил сбежать, нельзя. <…> [Пока] он не нарушил подписку - он не имеет права выходить за пределы Екатеринбурга. Вопрос в том, явится ли он в суд. Если не явится, тогда у него есть реальная перспектива оказаться под стражей", - сказал адвокат в ответ на вопрос о том, действительно ли подсудимый сбежал из спецшколы. Краснов уточнил, что следующее заседание по делу должно состояться 26 декабря.

Собеседник агентства добавил, что, по его данным, после смены руководства школы инцидентов с насилием в ней больше не было. "Причина убегания точно не в каком-то насилии", - подчеркнул он.

Ранее портал Е1 сообщил со ссылкой на источник, что подросток сбежал со своим другом, раздобыв ключи и открыв дверь.

В отделении по связям с общественностью УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что полицией проводятся разыскные мероприятия. "В розыске участвуют комплексные силы полиции, оперуполномоченные, а также общественники. В настоящее время сотрудниками полиции изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, отрабатываются все возможные варианты его местонахождения", - сообщили в ведомстве.

Трое учащихся спецшколы в Екатеринбурге, где один из воспитанников сбежал и сообщил о сексуальном насилии со стороны других подростков, обвиняются в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера. По сообщениям местных СМИ, поводом для проверки и возбуждения дела стал рассказ мальчика, сбежавшего из спецшколы и сообщившего, что осенью 2022 года он сам стал свидетелем сексуального насилия в отношении 12-летнего воспитанника. В министерстве образования и молодежной политики региона отмечали, что директора школы №124 отстранили от выполнения служебных обязанностей, а власти оказывают помощь следствию.