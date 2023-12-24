В Сочи сильный ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома

На место выехали сотрудники городской администрации

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер в Сочи повалил деревья и сорвал часть крыши пятиэтажного дома.

Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Зафиксированы падения деревьев из-за усиления ветра в городе. Работы по распиловке деревьев проводятся силами муниципального звена, пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Также поступила информация о том, что частично сорвана крыша пятиэтажного дома. К месту выехали сотрудники администрации муниципального образования", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае действуют несколько штормовых предупреждений, в том числе по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м, в городе также ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, порывы ветра могут достигать 30-32 м/с. В порту Туапсе ожидается сильный тягун, а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри - сильное волнение, высота волн может достигать 6 м.