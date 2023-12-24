Во Флориде при стрельбе в торговом центре пострадали несколько человек

По информации полиции города Окала, подозреваемый, предположительно, скрылся

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Несколько человек были ранены в результате стрельбы в одном из торговых центров города Окала (штат Флорида). Об этом сообщила городская полиция.

"Несколько человек получили ранения. Подозреваемый, предположительно, скрылся. В настоящее время проводится эвакуация людей из торгового центра", - говорится в тексте, опубликованном на странице местных правоохранительных органов в X (ранее Twitter).

Перед этим полиция сообщила, что реагирует на стрельбу, устроенную в торговом центре Paddock Mall. Правоохранители ведут расследование произошедшего и просят людей избегать пребывания в этом районе.