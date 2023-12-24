Число погибших при взрыве газа во Львове возросло до трех

Спасатели нашли тело мужчины, сообщил мэр города Андрей Садовой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число жертв взрыва газа в жилом доме во Львове увеличилось до трех. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Спасатели нашли тело третьего мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировала, что в городе, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Погибла женщина, из-под завалов были извлечены два человека, в том числе ребенок.