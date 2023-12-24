В Хакасии число пострадавших от обрушения горки увеличилось до девяти

По информации следствия, горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений

ТАСС, 24 декабря. Число пострадавших от обрушения горки в поселке Усть-Абакан Хакасии увеличилось до девяти. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По информации на утро, всего получили травмы и обратились за медицинской помощью восемь детей и один взрослый", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали, что около 16:00 (12:00 мск) субботы более 10 детей играли на площади в поселке в районе строительства деревянной горки. При катании детей с горки произошло обрушение посадочной платформы, они упали с трехметровой высоты. В результате девочки 10 и 11 лет получили переломы ног, мальчик - травму позвоночника, семилетняя девочка - ушибы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По информации следствия, горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений.

Ранее глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщала ТАСС, что двое детей были госпитализированы, еще шесть человек после оказания медицинской помощи отпущены домой.