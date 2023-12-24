В Сочи ветер повалил более 80 деревьев и повредил кровли свыше 10 домов

По сведениям городской администрации, за сутки в центре выпало 35 мм дождя, а в горном кластере 45 мм снега

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Шквалистый ветер в Сочи повалил свыше 80 деревьев и повредил кровли более 10 частных и многоквартирных домов, сообщили в городской администрации.

"За сутки в центре выпало 35 мм дождя, в горном кластере - 45 мм снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, более чем на 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля. Коммунальный комплекс работает в штатном режиме. <…> Основные дороги расчищены. Зимние пляжи останутся закрытыми - на море шторм до шести баллов", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, за сутки из-за сильного ветра более 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы в другие города.

Ожидается, что неблагоприятный прогноз сохранится до конца дня 25 декабря.