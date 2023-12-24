В Хакасии трое детей находятся в больнице после обрушения горки

Всего пострадали девять человек

ТАСС, 24 декабря. Трое детей госпитализированы с различными травмами после обрушения горки в Усть-Абакане в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"Трое детей с серьезными травмами согласно маршрутизации госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени [Г. Я.] Ремишевской. Медицинские работники делают все необходимое. Ситуация находится на особом контроле Минздрава Хакасии", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что это данные на утро 24 декабря, ранее сообщалось о двух госпитализированных детях.

По информации Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, около 16:00 (12:00 мск) субботы более 10 детей играли на площади в поселке в районе строительства деревянной горки. Во время катания платформа горки обрушилась, дети упали с трехметровой высоты. В результате девочки 10 и 11 лет получили переломы ног, мальчик - травму позвоночника, семилетняя девочка - ушибы. По информации ведомства, всего пострадали восемь детей и один взрослый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По информации следствия, горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений.