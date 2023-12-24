В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовыми автомобилями

Столкнулись три грузовика и легковой Toyota Fielder

ТАСС, 24 декабря. Два человека погибли в ДТП с четырьмя грузовыми автомобилями в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"В Чебулинском округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 7:00 (3:00 мск) на 424-м км автодороги Р-255 "Сибирь", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Shacman не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовиком с прицепом. Тягач Mercedes, ехавший за Shacman и перевозивший экскаватор на трале, экстренно затормозил и съехал в кювет. Еще один грузовой автомобиль Sitrak, ехавший по встречной полосе, врезался в стоявший на обочине легковой автомобиль Toyota Fielder, водитель, которого вышел из автомобиля.

В результате ДТП погибли водители двух грузовых автомобилей.