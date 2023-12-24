В Приморье при пожаре в частном доме погибли три человека

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания

ТАСС, 24 декабря. В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"24 декабря после тушения пожара в частном доме по улице Садовая в селе Черниговка обнаружены тела 63-летнего мужчины, 31-летней женщины ее 3-летнего ребенка без признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.