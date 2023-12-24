В Сочи без электроснабжения из-за непогоды остаются около 12 тыс. человек

В городе сохраняется штормовое предупреждение

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Около 12 тыс. человек в четырех районах Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В городе-курорте Сочи в результате порыва ветра сорвало кровлю с 8 зданий. Жильцы от расселения отказались. В четырех районах Сочи произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находятся до 11,8 тыс. человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередачи. Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории края до 25 декабря сохраняется штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений, волнению моря, формированию смерчей и лавиноопасности.

По состоянию на 04:00 24 декабря, сильный ветер повалил 53 дерева, проводятся работы по их распиловке. В муниципальным округе Славянский район из-за сильных осадков поступило 40 обращений о подтоплении придомовых территорий, ведутся работы по откачке воды. По предварительной информации, вода в дома не заходила.

По данным МЧС, в Сочи до 25 декабря ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, в горах очень сильный снег, сильный ветер с порывами до 27 м/с. Также в горах Сочи и горах Краснодарского края до 25 декабря выше 1,5 тыс. м лавиноопасно. На участке Магри-Веселое до 25 декабря ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 м. Имеется опасность формирования смерчей над морем.