В ДНР сообщили, что за сутки в результате боевых действий пострадали 15 человек

Согласно сообщению МЧС региона, саперы за этот период уничтожили 74 взрывоопасных предмета

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. 15 человек пострадали за минувшие сутки в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

"15 человек пострадали в результате боевых действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что саперы МЧС за этот период уничтожили 74 взрывоопасных предмета.

Накануне вечером глава региона Денис Пушилин сообщал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили 11 мирных жителей региона. Позднее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что еще одна женщина получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.