ВСУ выпустили по селу Зерново Брянской области более 30 снарядов

Пострадал один человек

ТАСС, 24 декабря. Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, зафиксировали более 30 прилетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Под обстрелом украинских террористов село Зерново Суземского района. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов", - написал он.

Как сообщил губернатор, на месте дежурят бригады скорой помощи и оперативные службы.

Богомаз уточнил, что пострадал один человек. "По уточненным данным, по селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

По его словам, в результате обстрела частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение. "Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы", - написал губернатор.