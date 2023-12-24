В Петербурге задержали двух подростков за нападения на дворников

Им вменяют пять эпизодов преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Двух 16-летних подростков задержали полицейские за нападения на дворников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Как рассказали в главке, в декабре 2023 года сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму выявили в интернете видеозаписи нападений на граждан. По этим фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"23 декабря в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое 16-летних подростков. Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря, при этом все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Потерпевшие, кроме одной женщины, являются гражданами государств ближнего зарубежья.