В Красноярске при пожаре в общежитии погибли женщина и ребенок

Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

По словам представителя ведомства, пожар возник на восьмом этаже в доме №57 на Ключевской улице. "Возгорание домашних вещей на площади 20 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 7 детей", - сообщил собеседник агентства, добавив, что погибла женщина с ребенком.

Согласно данным сервиса 2ГИС, по указанному адресу расположено общежитие. На месте происшествия задействовали семь единиц техники.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. "[Пожар] ликвидирован. Двое погибших, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.