В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке Русской службы Би-би-си

Полиция задержала возможных причастных к атаке, передает гостелерадио rus.lsm.lv

ВИЛЬНЮС, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный вечером 23 декабря бросил учебную гранату РГД-5 в одном из заведений в центре Риги во время вечеринки Русской службы Би-би-си. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Во время нападения других гостей, кроме журналистов, почти не осталось. Полиция задержала двоих предполагаемых участников нападения. Об этом сообщил портал национального гостелерадио rus.lsm.lv.

Как сообщает гостелерадио, после этого двое злоумышленников скрылись на автомобиле, но были задержаны полицией утром в воскресенье.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью.