Пострадавший после атаки беспилотника под Белгородом остается в реанимации

Всего пострадали пять рабочих

БЕЛГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Один из пяти рабочих, которые были ранены 23 декабря при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в Грайворонском округе Белгородской области, остается в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один пока в реанимации в тяжелом стабильном состоянии. Ввиду травмы лица и близости дыхательных путей пациенту необходимо проведение ИВЛ, в связи с этим проводится медикаментозная седация", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост между поселками Совхозный и Горьковский Грайворонского округа, в этот момент дорожники проводили там ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило пятерых рабочих.

"К сожалению, не все пострадавшие смогут встретить Новый год дома - лечение придется продолжить в больнице и в праздничные дни. Вместе с персоналом больницы мы обязательно сделаем все возможное, чтобы улучшить настроение пациентов, но сейчас, конечно, самое главное, о чем нужно думать, - это здоровье", - отметил губернатор.