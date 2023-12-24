В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности

Как сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, 54-летнего майора полиции подозревают в расстреле отца и сына, произошедшем на федеральной трассе "Кавказ"

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Силовики в Дагестане задержали сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии за убийства 17-летней давности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии задержан в Дагестане за убийства 17-летней давности. 54-летнего майора полиции из батальона МОВО Кизилюрта подозревают в расстреле отца и сына, произошедшем на федеральной трассе "Кавказ" летом 2006 года, а также еще в одном покушении на убийство. В этот период он работал инспектором службы ОВО УМВД Кизилюрта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что майора задержали по месту службы.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ", - добавил Хинштейн.