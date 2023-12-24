В Свердловской области перекрыли федеральную трассу после ДТП

В результате аварии никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД перекрыли участок федеральной трассы М-12 "Восток" в Белоярском районе из-за ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"На 26-м км федеральной автодороги М-12 "Восток" Екатеринбург - Тюмень Белоярского района наблюдается затруднение движения транспорта в сторону Екатеринбурга в связи с ДТП. В результате автоаварии люди не пострадали", - говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Движение транспорта на данном участке осуществляется только по одной полосе.