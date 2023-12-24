На Чукотке стая бездомных собак загрызла человека

СК возбудил дело по статье халатность

ТАСС, 24 декабря. Следователи на Чукотке возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на мужчину, который впоследствии умер. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"21 декабря в ночное время около многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Куваева в городе Певек Чукотского автономного округа, стая бездомных собак напала на мужчину. От полученных повреждений мужчина был госпитализирован в районную больницу, в которой в последующем скончался", - говорится в сообщении. У него были зафиксированы множественные укушенные раны головы и конечностей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о результатах.