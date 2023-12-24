Из здания эвакуировали 40 человек

БЕЛГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. В Белгороде произошел пожар в ресторане. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"В 15:34 в ЕДДС города поступил звонок о возгорании кровли здания ресторана "Чайхона", расположенного по ул. Донецкая, 93. <...> Из здания эвакуировано 40 человек", - написал он.

По словам Демидова, огнем охвачено 20 кв. м, пострадавших и погибших нет. Пожарно-спасательные расчеты на месте.

Как позже сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 16:00 было ликвидировано открытое горение на площади 30 кв. м.