В Алтайском крае 15 человек обратились за медпомощью после посещения кафе

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 24 декабря. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью после посещения одного из кафе в Алтайском крае. Об этом сообщила ТАСС помощник прокурора края Мария Антошкина.

"Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования", - сообщила Антошкина.

"Пациенты обратились в медучреждение, были осмотрены, даны рекомендации, никому госпитализация не потребовалась", - сообщили ТАСС в Минздраве региона.

По поручению краевого прокурора Антона Германа проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг.