СК возбудил дело после гибели людей в результате пожара в общежитии в Красноярске

Жертвами возгорания стали два человека

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и ее семилетней дочери в результате пожара в общежитии в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в краевом следственном управлении Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара", - сообщили в ведомстве, добавив, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По информации следствия, при ликвидации пожара в одной из комнат общежития обнаружена мертвой 30-летняя женщина и в тяжелом состоянии ее семилетняя дочь, которая умерла уже в машине скорой помощи. По предварительным данным, пожар произошел в соседней комнате общежития, где проживал мужчина, он доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств.

В свою очередь в прокуратуре региона уточнили, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем при курении владельцем комнаты, где произошел пожар. Погибшая семья на учете в органах профилактики не состояла.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что из общежития самостоятельно эвакуировалось 30 человек, в том числе 7 детей. Площадь возгорания составила 20 кв. м.