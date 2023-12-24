В Индонезии в результате пожара на заводе погибли 13 человек

Еще 46 пострадали, сообщило предприятие

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. 13 человек погибли в результате пожара, возникшего в ходе ремонта плавильной плечи на металлургическом заводе на острове Сулавеси. Еще 46 человек пострадали, сообщил завод.

"Утром в воскресенье, 24 декабря 2023 года, на одном из заводов по переработке никеля <...> произошел несчастный случай. Число погибших составило 13: 9 индонезийских рабочих и 4 рабочих из Китая. 46 человек пострадали в основном из-за воздействия горячего пара", - говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия.

Часть пострадавших была госпитализирована. Дирекция завода сформировала группу для устранения последствий ЧП.