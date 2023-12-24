В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве

Его жертвами стали две девушки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчина задержан по подозрению в убийстве двух девушек в центре Москвы, сообщает московский главк СК РФ.

"Ночью 23 декабря 37-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Мукомольном проезде в Москве, в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Мужчина нанес себе ножом ранения и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Позже у следователей появилась информация, что мужчина может быть причастен к убийству девушки в гостинице в центре Москвы. На месте ЧП работают следователи.