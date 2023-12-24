В Дагестане сильные ветра повредили крыши домов и социальных объектов

При этом учебный процесс в образовательных учреждениях не нарушен

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Сильные ветра повредили частные домовладения и социальные объекты в четырех муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщает министерство энергетики и тарифов региона.

"По данным ГУ МЧС РФ по Дагестану, в результате усиления ветра пострадали частные домовладения и социальные объекты. В селе Куйсум Магарамкентского района повреждена крыша частного жилого дома, а в селе Гапцах - кровля спортзала. В селе Учкент Кумторкалинского района частично повреждена кровля спортзала местной школы. В Уркарахе Дахадаевского района снесло навес во дворе частного жилого дома, который упал на два автомобиля. В Сулейман-Стальском районе в населенном пункте Карчаг частично повреждена кровля четыре частных жилых домов, в селе Алкадар частично повреждена кровля хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебный процесс в образовательных учреждениях не нарушен.

Ранее сообщалось, непогода в Дагестане привела к повторным отключениям света у 107 тыс. потребителей.