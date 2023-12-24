Спасатели на Кубани откачивают воду с 30 подтопленных из-за непогоды дворов

Задействовано 90 человек

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Специальная оценочная комиссия подтвердила подтопление из-за непогоды 30 придомовых территорий в Славянском районе Краснодарского края. Сотрудники МЧС России по региону продолжают работы по откачке воды, сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в муниципальным округе Славянский район из-за сильных осадков поступило 40 обращений о подтоплении придомовых территорий. По предварительной информации, вода в дома не заходила.

"В Славянском районе по результатам работы оценочных комиссий подтверждено подтопление 30 придомовых территорий. МЧС России продолжают работы по откачке воды. Задействовано 90 человек, 77 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники МЧС России совместно с органами муниципального звена восстановили движение по федеральной автодороге А-147 134 км в городе Сочи, добавили в ведомстве.

В Краснодарском крае действуют несколько штормовых предупреждений в связи с неблагоприятными погодными условиями, по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, в порту Туапсе ожидается сильный тягун. По данным властей Сочи, в работе по ликвидации последствий стихии задействованы свыше 400 человек и 100 единиц техники. Всего из-за непогоды пострадало 11 крыш домов, повалены более 80 деревьев. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что в результате падения дерева в Сочи в ночь на воскресенье погиб один человек.