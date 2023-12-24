В Невском районе Петербурга загорелся ангар

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга, площадь горения - 300 кв. м. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу.

"24 декабря в 18:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Складская, д. 4/7. В ангаре размером 40х40 происходит горение на площади 300 кв. м", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы управления.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Тушением пожара занимаются 27 человек с использованием 6 единиц техники.