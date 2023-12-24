В Москве водитель Lamborghini насмерть сбил пешехода

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, погибший переходил дорогу в неустановленном месте

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля насмерть сбил пешехода на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, в 19:00 на Ленинградском шоссе в районе дома №16 произошло ДТП - наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина от полученных травм скончался", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попал автомобиль Lamborghini Urus.