В Пскове подростки закидали снегом Вечный огонь

Инцидент произошел на площади Победы

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Подростки потушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове в воскресенье, закидав его снегом. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе МВД по региону.

"У нас действительно есть такой инцидент. Полиция по горячим следам с помощью камер "Безопасного города" отследила участников его, установила лиц, и сейчас с ними и с их законными представителями в отделе ведется работа", - сообщили там, комментируя информацию соцсетей о тушении Вечного огня на площади Победы в Пскове снегом.

Вечный огонь зажгли заново прибывшие на место сотрудники ППС.