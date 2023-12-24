В Сочи в результате ЧП в многоквартирном доме пострадали два человека

Из здания вывели 23 человека

ТАСС, 24 декабря. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате инцидента в многоквартирном жилом доме в Сочи, с места ЧП эвакуированы 23 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

"В 20:46 24 декабря диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о происшествии по адресу: город Сочи, ул. Трубачева. В 20:47 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения МЧС России. В 20:56 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения. По предварительной информации, пострадали два человека, спасены два человека, эвакуированы 23 человека", - говорится в сообщении.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что в жилом доме на улице Трубачева произошел хлопок газа. "Пожара не последовало", - отметил собеседник агентства.