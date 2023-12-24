В Сириусе из-за взрыва в многоквартирном жилом доме пострадали два человека

На месте происшествия работают глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Разрушение балкона и остекления в нескольких квартирах произошло в результате взрыва по неустановленным причинам в многоквартирном жилом доме на федеральной территории (ФТ) Сириус. В результате ЧП пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе ФТ Сириус.

"Сегодня, 24 декабря, в 20:46 поступило сообщение о происшествии по адресу ул. Трубачева, 26 на федеральной территории Сириус. Предварительно, произошел взрыв по неустановленной причине. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, в жилом доме разрушен балкон и остекление в нескольких квартирах. Пожара не зафиксировано. Два человека пострадали, два спасены, силами спасателей эвакуированы 23 человека", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что пострадавшие будут размещены в отеле на федеральной территории. На месте происшествия работают глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин, сотрудники администрации, коммунальных служб, а также спасатели.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что инцидент в многоквартирном доме произошел в жилом доме в Сочи. Согласно уточненной информации, ЧП произошло на федеральной территории Сириус.

Как рассказали журналистам в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, военнослужащие Росгвардии взяли под круглосуточную охрану дом в Сириусе, где произошел взрыв. "После происшествия в многоэтажном доме на улице Трубачева возле него выставили охрану. Пешие патрули из числа военнослужащих Росгвардии в круглосуточном режиме будут обеспечивать сохранность имущества жителей и правопорядок", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили журналистам в пресс-службе федеральной территории Сириус, в шестиэтажном доме, где произошло ЧП, 114 квартир, оснащенных индивидуальными газовыми котлами. Причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа, который произошел на пятом этаже здания. В настоящий момент 13 квартир расселены, в пункте временного размещения в отеле "Гамма Сириус" находятся шесть человек, остальные жильцы разместились самостоятельно.