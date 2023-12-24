В Иваново обрушилась крыша гаража

По предварительной информации, под завалами могут быть два человека

ТАСС, 24 декабря. Обрушение крыши гаража произошло в гаражном кооперативе в Иваново. Два человека, по предварительным данным, могут находиться под завалами, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:55 по системе "112" поступило сообщение о взрыве внутри гаража в гаражном кооперативе "Ермак" по адресу: Иваново, ул. Ермака, д. 43А. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось обрушение гаража. Возгорание отсутствует. Внутри гаража под завалами возможно нахождение двух человек", - говорится в распространенном сообщении.

Повреждены строительные конструкции трех соседних гаражных боксов. "На месте происшествия работает трактор по разбору строительных конструкций", - добавили в ведомстве.

Всего к месту происшествия направлены 54 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 26 человек и 6 единиц техники.

Позже в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на месте происшествия обнаружили тело мужчины.

"На месте происшествия найдено тело мужчины", - говорится в распространенном сообщении.