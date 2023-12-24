В Мурманске произошло возгорание на атомном контейнеровозе "Севморпуть"

Судно находится на причале ФГУП "Атомфлот"

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Возгорание на площади 30 кв. м произошло на атомном контейнеровозе "Севморпуть", который находится на причале ФГУП "Атомфлот" в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

"Поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы, - рассказали в МЧС. - Произошло возгорание в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" на предварительной площади 30 кв. м. Угрозы распространения [огня] нет".

Позже стало известно, что возгорание ликвидировали. "Пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет", - говорится в сообщении.

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в мире ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Его конструкция позволяет проходить ледовые поля толщиной до 1 м со скоростью около двух узлов. Прочность корпуса обеспечивает возможность как самостоятельного хода, так и с проводкой ледокола.

В обязанности ФГУП "Атомфлот" входит эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России.