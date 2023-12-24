Полиция разогнала протестующих в Белграде

Сотрудники правоохранительных органов окружили здание администрации

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Полицейские в шлемах и со щитами массово прибыли на площадь у администрации Белграда и разогнали протестующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Правоохранители заняли позиции по периметру площади, осматривают здание, выстроились вокруг него живым щитом. Приехало две машины скорой помощи. На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич.

Представители оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытались взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты оппозиции и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти". Противники властей заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.