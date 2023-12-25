В Горловке сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ

Еще одна женщина получила ранение

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Горловки, в результате атаки погибла мирная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских <...> [подразделений] погибла мирная горловчанка", - написал Приходько.

Он добавил, что еще одна женщина получила ранения на Пушкинской улице.

По данным местных властей, в результате обстрелов со стороны ВСУ в Горловке за сутки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.