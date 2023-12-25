В Горловке начался пожар после обстрела ТЦ со стороны ВСУ

Огонь охватил большую площадь здания

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Сильный пожар начался в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) после обстрела местного торгового центра "Галактика", передает корреспондент ТАСС.

Горящее здание видно из разных районов города. Огонь охватил значительную территорию.

Накануне вечером глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ нанесли удар по торговому центру "Галактика" в Горловке. В администрации города ТАСС рассказали, что ранение получил сотрудник ТЦ. Позднее власти сообщили, что в результате атаки ранены четыре человека. Огонь велся с позиций украинских войск в районе населенного пункта Дзержинск из ствольной артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами.