В Иркутской области в ДТП погиб водитель Toyota Corolla

Пострадали пять человек

ТАСС, 25 декабря. В ДТП с тремя автомобилями в Черемховском районе Иркутской области один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщил региональный главк МВД.

"Дорожный инцидент произошел сегодня [25 декабря] около 07:20 (02:20 мск) на 5-м км автодороги Южный подъезд к городу Черемхово, вблизи поселка Ершовка. В результате случившегося на месте происшествия погиб автомобилист, находившийся за рулем Toyota Corolla. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Axio, среди которых шестилетняя девочка", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Иркутской области, предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla с Nissan Wingroad, а затем с автомашиной Toyota Axio. "Прокуратура Черемхово поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетней", - пояснили в ведомстве.