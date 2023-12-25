В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ сгорел ТЦ "Галактика"

Возгорание произошло из-за интенсивных обстрелов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Торговый центр (ТЦ) "Галактика" в Горловке в ДНР полностью уничтожен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"К сожалению, торговый центр "Галактика" полностью уничтожен. Он сгорел", - сообщили в администрации.

Там уточнили, что возгорание произошло из-за интенсивных обстрелов ТЦ, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.

Украинские войска вечером 24 декабря нанесли массированный удар по ТЦ "Галактика" (сеть крупных торговых центров в ДНР - прим. ТАСС) в Горловке. На момент атаки в помещении ТЦ находились люди. В результате обстрела ранения получил сотрудник и трое посетителей. Как сообщили ТАСС в городской администрации, обстрел велся из ствольной и реактивной артиллерии.