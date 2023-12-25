ВСУ более 70 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 25 декабря. Вооруженные силы Украины за сутки более 70 раз обстреляли Белгородскую область, четырьмя дронами-камикадзе атаковали населенные пункты региона. Пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено пять артиллерийских и шесть минометных снарядов, по селу Солнцевка - один артиллерийский снаряд, по селам Устинка и Журавлевка - по четыре артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селах Наумовка и Красный Хутор с БПЛА выпущено по два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Борисовском районе из гранатомета 13 раз обстреляли окраину села Богун-Городок, по окраине села Цаповка ВСУ выпустили 13 минометных снарядов, а окраину хутора Казачье-Рудченское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Губернатор уточнил, что в Волоконовском районе из миномета и гранатомета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировали 3 минометных снаряда и 14 гранатометных выстрелов, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атаковали инфраструктурный объект, а в Краснояружском районе под обстрел попала окраина поселка Прилесье - установили два прилета.

"В Шебекинском городском округе по окраине города Шебекино выпущено два минометных снаряда, по МАПП[многосторонний автомобильный пункт пропуска] "Шебекино" - один минометный снаряд. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.