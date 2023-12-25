В Подмосковье пенсионерка пропала после нападения неизвестного

Ведутся поиски пропавшей с участием волонтеров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Семидесятилетняя женщина без вести пропала после того, как на нее напал и затащил в машину неизвестный мужчина в Подмосковье. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"В правоохранительные органы обратилась жительница Москвы с заявлением о безвестном исчезновении 70-летней матери. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на дачу в Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и рассказала, что на нее напал мужчина, раз ударил по голове и затащил в машину. После этого телефон пропавшей был недоступен.

Как отметили в пресс-службе, следователи продолжают осмотры места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося, ведутся поиски пропавшей с участием волонтеров.