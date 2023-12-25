В Петербурге произошел пожар в магазине товаров для дома

Людей эвакуировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в здании магазина строительных материалов и товаров для дома в Санкт-Петербурге. Персонал эвакуировался, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"До прибытия пожарных подразделений произведена эвакуация персонала", - говорилось в сообщении. В нем отмечалось, что в 09:17 мск пожару присвоен дополнительный номер сложности 1-бис.

В 10:20 МЧС уведомило об отказе дополнительному номеру 1-бис. "Работы по первому номеру, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Горение происходило на площади 50 кв. м.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о возгорании по адресу: Красносельский район, проспект Буденного, д. 31, корп. 2, поступила в 09:05 мск. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

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Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен магазин Leroy Merlin.

Прокуратура Красносельского района Петербурга контролирует выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.