В Красноярском крае арестовали подростка за 350 ложных сообщений о минировании

По версии МВД, несовершеннолетний за деньги принимал заказы от третьих лиц, после чего, используя программу для подмены голоса, звонил в различные учреждения

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Подростка из Ермаковского района Красноярского края подозревают в том, что он более 350 раз сообщал о "минировании" объектов на территории России. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Его выявили, после того, как он в середине декабря сообщил о ложном минировании здания суда в поселке Шушенском Красноярского края. Полицейские и оперативники ФСБ задержали подростка после этого сообщения. В ходе обыска у него обнаружили банковские карты, sim-карту, планшет, ноутбук, сотовый телефон.

По версии регионального главка МВД, подросток за деньги принимал заказы от третьих лиц через мессенджер, после чего, используя программу для подмены голоса, осуществлял звонки в различные учреждения. В отношении него возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он помещен под стражу.