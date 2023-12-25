Суд вынес приговор жителю Москвы за убийство двух эстонских школьниц в 1989 году

Мужчину приговорили к 16 годам колонии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии 57-летнего москвича Дмитрия Захарова, который признан виновным в убийстве 24 года назад двух эстонских школьниц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд вынес приговор в отношении 57-летнего жителя столицы Дмитрия Захарова. Он осужден по пп. "е", "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление). С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Захарова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.

По версии гособвинения, вечером 28 марта 1989 года в Москву из Эстонской ССР прибыли две шестнадцатилетние ученицы средней школы. Они планировали посетить музей. На следующий день вечером у станции метро "Ботанический сад" с ними познакомился мужчина, который познакомил их с двумя друзьями, одним из которых был Захаров. В ночь на 30 марта все трое обманом заманили девушек в свою машину.

В ходе поездки, когда Захаров уснул, двое его приятелей привезли школьниц в лесной массив природного национального парка "Лосиный остров", где изнасиловали их. Потерпевшие заявили, что обратятся в правоохранительные органы. Тогда мужчины, в том числе и Захаров, избили девушек. "После этого подсудимый брючным ремнем задушил одну из потерпевших, а двое его сообщников полипропиленовым канатом задушили ее подругу. Уголовное дело в отношении сообщников подсудимого прекращено в связи с их смертью", - отметили в прокуратуре.