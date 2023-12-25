Число раненных при обстреле ТЦ в Горловке увеличилось до девяти

В результате происшествия погиб один человек

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Число мирных жителей Горловки в Донецкой Народной Республике, получивших ранения при обстреле торгового центра со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до девяти. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Ранее было известно о семи пострадавших.

"По актуализированным данным, вследствие вчерашнего обстрела Горловки со стороны ВФУ ранения получили девять мирных горловчан", - написал Приходько.

В воскресенье ВСУ нанесли удар по торговому центру в Горловке, погиб один человек.