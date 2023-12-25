В России обвинили главу ГУР Украины в причастности к 104 терактам

Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал Кирилла Буданова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские следователи обвиняют начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в причастности к 104 террористическим актам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия)", - сказали в пресс-службе суда.