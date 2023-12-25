Полиция задержала в Томске 18 человек за организацию проституции в саунах

Возбудили уголовное дело

ТОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 18 томичей, подозреваемых в организации занятия проституцией в саунах, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области при силовой поддержке спецназа региональной Росгвардии пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией в Томске с июня 2022 года по октябрь 2023 года", - говорится в сообщении.

Задержали предполагаемого 33-летнего лидера криминального бизнеса, 3 его помощников, 11 администраторов 11 саун, где оказывались услуги интимного характера, и 3 водителей, привозивших девушек к клиентам. Все задержанные - местные жители от 25 до 50 лет. Полицейские изъяли около 30 банковских карт, более 20 мобильных телефонов, различное компьютерное оборудование, черновые финансовые записи, визитные карточки и используемые для оказания интимных услуг предметы.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ. В отношении всех фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.