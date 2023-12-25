Свердловский суд отклонил апелляцию бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья

Игоря Дубровина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляцию бывшего и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, которого ранее Верх-Исетский районный суд арестовал до 27 февраля по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Действительно, была попытка оспорить решение. Суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе", - сказала собеседница агентства.

Ранее следователи ГУ МВД России по Свердловской области задержали фигуранта дела в Чите в порядке ст. 91 УПК РФ. Самолетом его доставили в Екатеринбург. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По месту его жительства и работы провели обыски. По сведениям начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, чиновника подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда он работал в Екатеринбурге.

До этого на официальном портале Забайкальского края появилось сообщение, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".