Курганца осудили на 11 лет за насильственные действия над ребенком

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима

ТАСС, 25 декабря. Суд приговорил жителя Курганской области к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). По данным следствия, осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.