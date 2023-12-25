Суд Москвы приговорил экс-главу НИИ ФСИН к 10 годам и 5 млн руб. штрафа за серию взяток

Также генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова признали виновным в незаконном хранении оружия и ряде других преступлений

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Головинский суд Москвы приговорил бывшего главу НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова к 10 годам колонии за серию взяток, незаконное хранение оружия и ряд других преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд провозгласил приговор в отношении экс-начальника НИИ ФСИН России Андрея Быкова. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Быкова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия) , ч. 2 ст. 290 (получение взятки), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также четырех преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Быкова арестовали в октябре 2021 года. Изначально ему выдвинули обвинения только в злоупотреблении полномочиями, однако потом его обвинили по ряду других преступлений.