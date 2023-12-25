Во Владимирской области более 9 тыс. человек остаются без света из-за непогоды

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, сильнее всего пострадала западная территория региона

ТАСС, 25 декабря. Более 9 тыс. человек остаются без света из-за последствий непогоды в Собинском, Александровском, Петушинском, Киржачском районах Владимирской области, фиксируются точечные отключения и на других территориях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"На это утро света не было у почти 3 тыс. жителей Собинского района, 2,6 тыс. - Александровского, 2,2 тыс. - Петушинского, 1,3 тыс. - Киржачского. Не работает несколько социальных объектов. Чуть лучше ситуация в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах. Фиксируются точечные отключения и в других территориях", - написал он.

По словам губернатора, сильнее всего пострадала западная территория региона. В восстановлении электроснабжения задействовано 192 специалиста "Владимирэнерго", привлечены специалисты и из других регионов. "Работает оперативный штаб, усилия всех служб скоординированы. Главам местных администраций дал установку перестроить работу соцучреждений, попавших в зону отключений", - дополнил Авдеев.

По данным регионального МЧС, в воскресенье, 24 декабря, во Владимирской области прошли сильные осадки с налипанием мокрого снега на проводах. В результате чего восемь районов остались без света. По прогнозам "Владимирэнерго", окончательно восстановить электроснабжение должны до середины дня 26 декабря.